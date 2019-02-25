Наталью Подоляк оштрафовали за якобы удар ногой полицейского

Железнодорожный суд Красноярска сегодня признал активистку Наталью Подоляк виновной в нападении на полицейского во время акции "Он нам не царь" и оштрафовал её на 150 тысяч рублей. Об этом сообщает из зала суда корреспондент "Сибирь.Реалии".

Суд признал Подоляк виновной в применении не опасного для здоровья насилия в отношении сотрудника полиции и удовлетворил гражданский иск полицейского Дмитрия Данилова о компенсации морального вреда на сумму в 20 тысяч рублей. Судмедэкспертиза никаких травм у Данилова не зафиксировала, но на суде полицейский заявил о том, что испытал "острую боль во время нападения Подоляк". На видеозаписи, предоставленной следствию свидетелями, заметно, что удара не было – Подоляк только задела ногой брюки истца, однако суд не принял запись к рассмотрению, а учел только доказательства со стороны обвинения, передает корреспондент "Сибирь.Реалии".

В сентябре бывшего доцента кафедры физической культуры Сибирского федерального университета Наталию Подоляк обвинили в нападении на полицейского во время акции "Он нам не царь", проходившую 5 мая в Красноярске. По словам Подоляк, она лишь коснулась представителя власти, пытаясь обратить внимание на человека, которого в этот момент задерживали и которому причиняли физическую боль. Жест был сделан ногой, поскольку в одной руке Подоляк держала собаку, а в другой телефон. Она утверждает, что оказалась на месте проведения акции "Он нам не царь" случайно.

Согласно показаниям Подоляк, "пострадавший" полицейский ее жеста не заметил, его увидел другой сотрудник полиции, который вел оперативную съемку, он закричал: "Она напала на полицейского".

5 мая во многих городах России состоялись акции протеста "Он нам не царь" против четвёртого президентского срока Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", в 27 городах России были задержаны 1597 человек.​