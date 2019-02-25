Guardian: Брекзит может быть перенесен на 2 года

Выход Британии из ЕС может быть отложен до 2021 года. Эта идея активно обсуждается в руководстве Европейского союза - пишет британская газета The Guardian со ссылкой на свои источники.

О переносе срока выхода Британии из ЕС на два года заговорили в связи с все возрастающей угрозой того, что к 29 марта нынешнего года - объявленной ранее дате - британский парламент может не одобрить соглашение о Брекзите. Это будет означать так называемый "Брекзит без сделки", который, по утверждению многих политиков и аналитиков, может привести к непредсказуемым последствиям, поскольку договорная база отношений между Британией и ЕС в одночасье исчезнет. Премьер-министр Британии Тереза Мэй продолжает переговоры о внесении изменений в проект соглашения о Брекзите, которые устроили бы парламент однако нет уверенности, что ей удастся добиться успеха.

План, о котором пишет The Guardian, предусматривает, что вместо предусмотренного нынешним проектом соглашения переходного периода, необходимого для решения всех формальностей, Британия просто ещё на 2 года продлит своё членство в ЕС и за это время, как ожидается, решит все задачи, которые предполагалось решать в переходный период, включая достижение соглашения о режиме на границе Ирландии и Северной Ирландии.

Как пишет газета, в ЕС предпочитают отложить Брекзит на 2 года, а не на несколько месяцев, как предлагают некоторые депутаты британского парламента.

Официально, однако, о плане перенести дату Брекзита пока не объявлялось. Тереза Мэй продолжает утверждать, что ее цель - добиться выхода страны из ЕС по плану, 29 марта.