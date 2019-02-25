Власти Вьетнама депортировали двойника Ким Чен Ына

Власти Вьетнама депортировали из страны австралийского комика-двойника северокорейского лидера Ким Чен Ына - менее чем за сутки до того, как в Ханой должен прибыть реальный Ким Чен Ын на переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Комик, который называет себя Говард Икс, приехал в столицу Вьетнама в пятницу вместе со своим товарищем, который изображает Дональда Трампа. Они позировали на улицах вьетнамской столицы, привлекая внимание журналистов и прохожих.

В понедельник в гостиницу к Говарду Икс пришла полиция, чтобы препроводить его в аэропорт. Официально власти не комментировали своё решение. В Ханое в преддверии саммита усилены меры безопасности.

Комик приезжал и в Сингапур в прошлом году во время первого саммита Трампа и Кима. Там его также задерживали, однако не депортировали.

Расселу Вайту - "двойнику" Трампа - позволили остаться во Вьетнаме, но запретили выступать на публике.

Вторая встреча лидеров США и Северной Кореи должна пройти 27 и 28 февраля. Обсуждаться, как и на первой встрече, будет ядерное разоружение КНДР. Ким Чен Ын два дня назад выехал из Северной Кореи на бронированном поезде и через территорию Китая движется к Вьетнаму.