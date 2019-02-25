В Кузбассе полиция возбудила дело после появления чёрного снега

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы в городе Киселёвске после того, как на улицах выпал чёрный снег.

На большое количество угольной пыли пожаловалась жительница Киселёвска. Полиция установила предприятие, загрязняющее атмосферу, его название не сообщается.Лабораторные исследования показали, что предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ превышены более чем в два раза.

В начале февраля чёрный снег выпал в нескольких городах на юге Кузбасса. По разным версиям, снег почернел из-за выбросов угольной пыли на обогатительных фабриках или работы угольных котельных.

Экономика Кемеровской области держится исключительно на угле. Здесь добывают 60% российского угля, действуют 42 шахты, 51 разрез, 56 обогатительных фабрик. 76% угля поставляется на экспорт. Рядом с угольными разрезами в регионе живут более 200 тысяч человек. По уровню заболевания туберкулезом, раком, астмой и другими болезнями Кузбасс в лидерах среди российских регионов.

С 2017 года жители провели почти 30 акций протеста против столь масштабной добычи угля. Однако власти преследуют организаторов протестов. Арестовывают и штрафуют активистов. Многие хотели бы уехать из региона, но их жилье не покупают.

На прошлой неделе в Нидерландах по общественному телевидению показали фильм про Кемеровскую область и экологическую ситуацию в ней. На создание фильма журналистов телерадиокомпании NOS подтолкнул чёрный снег.