Суд отклонил иск бухгалтера "фабрики троллей" к Минюсту США

Санкт-Петербургский городской суд отказался принять к рассмотрению иск местной жительницы Елены Хусяйновой к Минюсту США.

Хусяйнова требовала, чтобы американское ведомство выплатило ей компенсацию за "неправомерное обвинение в совершении преступления".

Суд мотивировал отказ в принятии иска тем, что его рассмотрение невозможно в рамках гражданского судопроизводства, так как требования, озвученные в нём, "вытекают из обстоятельств уголовного преследования".

В октябре 2018 года американский суд обвинил 44-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Елену Хусяйнову в участии в сговоре с целью обмана США. По версии следствия, с 2014 года Хусяйнова была главным бухгалтером проекта "Лахта", который был создан для вмешательства в американские выборы. Она управляла финансами и контролировала расходы на работу активистов, рекламу и продвижение новостей в соцсетях, регистрацию доменных имен и покупку прокси-серверов. Предполагаемый оперативный бюджет организации, по подсчётам Минюста США, составил 35 миллионов долларов за два с половиной года.

"Новая газета" сообщала, что проект финансировали компании "повара Путина", питерского бизнесмена Евгения Пригожина – "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг". 16 февраля 2018 года Хусяйнова запросила у них транш в 230 тысяч долларов – именно в этот день в Америке Пригожину и 12 предполагаемым сотрудникам "фабрики троллей" предъявили обвинение во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.