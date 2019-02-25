Бывшего начальника Генштаба ВС Украины обвиняют в госизмене

Военная прокуратура и Служба безопасности Украины утром в понедельник задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимира Заману. Генерала обвиняют в государственной измене.

Как заявил главный военный прокурор Украины Владимир Матиос, Заману, который занимал должность с 2012 по 19 февраля 2014 года - в период правления Виктора Януковича - обвиняют в умышленном снижении боеспособности украинской армии.

Среди подозрений, выдвинутых в адрес Заманы - уменьшение личного состава боеспособных военнослужащих и расформирование воинских частей. Утверждается, что за 2013 год личный состав украинской армии сократился на 17 тысяч человек. Заману также обвиняют в уменьшении боеспособности противовоздушной обороны. Ещё одно обвинение касается того, что незадолго до российской операции по аннексии Крыма Замана переподчинил ряд воинских частей в Крыму руководителю Военно-морских сил Украины, что, по версии следствия, воспрепятствовало отражению агрессии.

"Именно Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-Морских сил (будущему предателю адмиралу Ильину) все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих", – заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

При этом ранее утверждалось, что Замана был уволен Виктором Януковичем с поста в разгар протестов на Майдане из-за того, что он якобы отказался дать приказ на выдвижение на Киев десантной дивизии из Днепропетровска. После победы Майдана генерал какое-то время занимал пост уполномоченного Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.