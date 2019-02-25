Россия заняла 95-е место в мировом рейтинге здоровья населения

Россия заняла 95-е место в мировом рейтинге уровня здоровья населения, составленном на основе данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.

Место каждой страны в рейтинге определялось с учётом почти двадцати показателей, таких как доступ населения к медицинским услугам, качество медперсонала, ожидаемая продолжительность жизни, доступ к чистой воде, риски для здоровья от курения, ожирения и употребления наркотиков.

Россия в рейтинге расположились между Кабо-Верде и Вануату. Выше нашей страны оказались и Белоруссия, которая стала 81-й, и Украина, находящаяся на 93-м месте. При этом по сравнению с прошлым годом Россия поднялась на пять пунктов.

В первой пятёрке по уровню здоровья населения в мире оказались Испания, Италия, Исландия, Япония и Швейцария.

​Всего исследованием, опубликованным агентством Bloomberg, было охвачено 169 государств.

