Праздновать победу оказалось некому. На выборах в парламент Молдавии, состоявшихся 24 февраля, не обнаружилось ясного победителя. Политическое будущее страны, много лет колеблющейся между проевропейской и пророссийской ориентацией, может стать предметом закулисных сделок – или новых выборов.

По результатам подсчета 99% голосов, опубликованным Центризбиркомом страны, Партия социалистов – наиболее пророссийская из здешних политических сил, поддерживающая президента Молдавии Игоря Додона, – получит 34 из 101 места в парламенте. Но этого недостаточно для того, чтобы составить правительство: основной соперник социалистов, Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка, набрала 31 депутатский мандат. На третьем месте – проевропейский блок ACUM ("Сейчас") с 26 мандатами. За исключением демократов, "призеры" выборов не горят желанием разговаривать друг с другом о составе будущего правительства.

Молдавия: между Россией и Западом Республика Молдова – одна из беднейших стран Европы. По ВВП на душу населения (чуть более $ 5000 в год с учетом паритета покупательной способности) в 2017 году она занимала 130-е место в мире. В рейтинге восприятия коррупции, составляемом Transparency International, страна занимает 117-е место, за десятилетие заметно ухудшив свои позиции: в 2009 году она была 89-й. У Молдавии есть соглашение об ассоциации с ЕС, но в недавней резолюции, касающейся его выполнения, Европарламент подверг Кишинев резкой критике, назвав Молдавию "страной, оказавшейся в плену олигархических интересов". Сотни тысяч молдаван эмигрировали из страны, уехав на заработки в страны ЕС или Россию. Молдавия несколько раз переживала острые политические кризисы. Главной линией разделения считается ориентация различных политических сил – и групп электората, на которые они опираются, – на Москву или Евросоюз. Молдавия по-прежнему ощущает последствия приднестровского конфликта: в Приднестровье создана самопровозглашенная республика, на территории региона в статусе "миротворцев" находятся российские войска, вывода которых добивается Кишинев. После избрания президентом Молдавии в пользу пребывания российских военных в Приднестровье высказался Игорь Додон.

Итоги парламентских выборов в Молдавии для Радио Свобода прокомментировал молдавский политический обозреватель Василе Ботнару:

– Выборы раздали всем сестрам по серьгам. Несколько опростоволосились, на мой взгляд, социалисты, несмотря на формальное первое место. Они очень рассчитывали получить комфортное большинство мест в парламенте и потом диктовать свои условия, в первую очередь правившим до сих пор демократам. Эта партия – интересный феномен: она называет себя проевропейской, хотя на деле таковой не является. Хотя бы потому, что сами европейские структуры относятся к ней скептически как к партии, контролируемой олигархами, и критиковали ее, в частности, за подавление независимости судебной системы. В этой обстановке социалисты очень рассчитывали на то, что народ захочет перемен и отдаст большинство им. Но этого не произошло.

Несколько опростоволосились социалисты

Демократы переиграли сторонников Додона уже на этапе изменения избирательной системы. Впервые выборы проходили по смешанному принципу: 50 депутатов избирались, как и раньше, по партийным спискам, по так называемому национальному округу, а еще 51 депутат – по одномандатным округам. Вот по этим округам демократы явно переиграли соперников, используя в том числе и административный ресурс, свою прессу и т.д. За социалистами – Кремль, но и демократы на самом деле, несмотря на некие антироссийские жесты, которые они время от времени себе позволяли, совсем не хотят ссориться с Москвой. У них, между прочим, есть определенная поддержка в Приднестровье.

Голосование на одном из участков в Приднестровье 24 февраля:

В результате получился очень интересный "компот", в котором большую роль может сыграть и такой деятель, как крупный бизнесмен и мэр города Оргеев Илан Шор. У него есть своя партия, она так и называется – Партия "Шор". Она получила 7 депутатских мест, и от нее многое может зависеть в переговорах о будущей коалиции. Сам Илан Шор находится под судом, его уже приговорил за финансовые злоупотребления суд первой инстанции, но окончательный приговор еще не вынесен. Признания Шора в прошлом помогли посадить бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата за кражу денег из банковской системы страны. Теперь Шор начал политическую карьеру, но прохождение его партии в парламент может быть ниточкой, на которой его держат демократы, контролирующие судебную систему.

– А что можно сказать о коалиции ACUM, занявшей третье место по итогам выборов?

Путин не раз звал Додона в гости и похлопывал по плечу

– Это чисто проевропейская партия, которая была в резкой оппозиции к правящим демократам. Лидеры ACUM заявили, что не будут блокироваться ни с демократами, ни тем более с социалистами, и пожаловались на то, что предвыборная кампания проходила нечестно. Хотя некоторые аналитики тут предполагают, что европейские представители могут подтолкнуть ACUM к сотрудничеству с демократами, чтобы избежать создания такого "тяни-толкая" из демократов и социалистов у власти, но это очень сложно себе представить после той войны с переходом на личности, которая развернулась накануне выборов. Да и в целом у Демпартии с социалистами куда больше точек соприкосновения, чем с ACUM.

​– А как же последовательно прокремлевская ориентация президента Додона и социалистов? Никому не помешает?

– Додон был нужен Кремлю, и Путин не раз звал его в гости и похлопывал по плечу, рассчитывая на то, что его социалисты завоюют прочное парламентское большинство. После этих выборов политические акции Додона заметно упали. Что у него сейчас есть? Некоторые президентские рычаги, позволяющие вставлять палки в колеса парламентскому большинству.

В Приднестровье пророссийские комментаторы выражают резкое недовольство исходом выборов и политикой Игоря Додона (на фото – посол США в Молдавии Дерек Хоган):

​– Но каким будет это большинство при таком исходе выборов?

– Многие сходятся во мнении, что демократам все-таки удастся уговорить социалистов. Пусть даже не всех, а лишь часть их депутатов. Они умеют уговаривать, у них уже есть такой опыт. Коммунисты даже утверждали, что речь шла о простом подкупе. Плюс Шор – и можно будет сформировать правительство на какое-то время. И есть другой сценарий – что социалисты всеми силами будут добиваться досрочных выборов. Хотя это для них не имеет большого смысла, потому что они сейчас находились на пике популярности – и получили то, что получили. Из социального недовольства и антиолигархического протеста можно было выжать максимум именно на этих выборах. На внеочередных социалисты вряд ли получат лучший результат.

– Для молдавского общества в целом, учитывая острые социальные проблемы и коррупционные скандалы, эти выборы означают отсутствие перемен? Или всё же что-то изменится?

– Всё, судя по всему, останется в подвешенном состоянии, включая расследования важных коррупционных дел. Никакого позитивного сигнала тем смелым судьям, которые хотели бы доведения таких дел до конца, эти выборы не выслали. Особенно если премьером удастся стать Владимиру Плахотнюку. Всё будет идти в том ритме, в каком шло в период предвыборной кампании, с той лишь разницей, что если тогда деньги без оглядки давались на разные социальные проекты, то теперь власти могут быть более разборчивы – и вовсе не обязательно станут выполнять все свои обещания. Всегда можно сказать: "Денег нет, но вы там держитесь", – считает молдавский политический обозреватель Василе Ботнару.

Похожий прогноз выдал накануне выборов и американский журнал The Atlantic, опубликовавший статью о положении в Молдавии. Как отмечает ее автор Кит Джиллет, эта страна "вероятно, останется в подвешенном состоянии между Востоком и Западом и, как опасаются многие, пойдет от кризиса к кризису. Заблокированный парламент без четкого большинства, однако, может привести к следующим выборам уже через несколько месяцев".