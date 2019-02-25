Основатель НТВ, политолог Игорь Малашенко найден мёртвым

Известный политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко найден мёртвым в Испании, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Издание отмечает, что "по некоторым данным" он покончил с собой.

Три неназванных источника газеты "Ведомости" также подтвердили смерть Малашенко, а в качестве её причины назвали самоубийство.

В последнее время Малашенко был занят судебным разбирательством со своей бывшей женой Еленой Пивоваровой, которая подала против него иск. Об этом непростом процессе много писала нынешняя супруга Малашенко, колумнист и блогер Божена Рынска - в частности, она рассказала, что Пивоварова претендует на 80 процентов состояния бывшего мужа.

Также Рынска стала публиковать на своей странице в Фейсбуке рекламные посты, объяснив это тем, что в связи с огромными судебными тратами Малашенко "добытчиком" в их семье теперь является она.

В середине февраля Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован в тяжёлом состоянии после скандала с бывшей женой.

Игорь Малашенко был одним из основателей телекомпании НТВ. Позже в разные годы он возглавлял РГТРК "Останкино", был главным советником избирательной кампании Бориса Ельцина, учредителем ЗАО "Медиа-Мост", гендиректором канала RTVI, а в 2018-м году - главой предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России.

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