Победительница украинского отбора не поедет на Евровидение

Победительница украинского отбора на Евровидение Анна Корсун, выступающая под сценическим именем Maruv, не поедет на конкурс. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и исполнительница не пришли к общему мнению по положениям договора. Об этом сообщил председатель телерадиокомпании Зураб Аласания.

Одним из условий договора был отказ от гастролей в России, с которым Корсун согласилась. Однако другие пункты, предложенные НОТУ, исполнительницу не устроили, в частности: запрет на общение с журналистами без согласования, импровизация на сцене без согласования и передача авторских прав на песню.

Переговоры с новым кандидатом начнутся 26 февраля.

Анна Корсун стала победительницей зрительского голосования, она также получила высокие оценки профессионального жюри. Однако у части общественности и организаторов отбора её кандидатура вызвала сомнения в связи с тем, что она нередко выступает с концертами в России, официально признанной на Украине страной-агрессором.

Накануне в эфире национального телевидения Maruv подтвердила, что выступает в России, и высказала мнение, что конкурс "Евровидение" должен служить для сближения между странами. Она также заявила, что негативные оценки политики президента Владимира Путина не должны переноситься на всех россиян. При этом певица на вопрос о принадлежности Крыма ответила, что Крым является украинским, – в отличие от двух других участниц конкурса, уроженок Крыма, которые выразили в этом сомнение.

Украина выиграла конкурс "Евровидение" в 2016 году, когда её представляла крымско-татарская певица Джамала. На финал Евровидения в Киеве в 2017 году не пустили представительницу России Юлию Самойлову, поскольку она выступала в аннексированном Крыму.