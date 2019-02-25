Дональд Трамп вылетел во Вьетнам на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп 25 февраля вылетел из Вашингтона во Вьетнам, где он проведёт второй саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Главы обоих государств встретятся в Ханое 27 и 28 февраля для обсуждения корейской ядерной программы. Появились также предлоложения, что оба лидера могут обсудить вопрос о формальном прекращении Корейской войны, которая фактически завершилась соглашением о перемирии, подписанном в Пханмунджоме 27 июля 1953 года.



Перед вылетом из Вашингтоне Трамп написал в Твиттере: "После полной денуклеаризации, Северная Корея быстро станет генератором экономического роста. Без этого - останется тем, чем есть. Председатель Ким примет правильное решение.

Ранее, 25 февраля, выступая на встрече с губернаторами в Белом доме, Трамп предсказал "великолепный саммит". Госсекретарь США Майк Помпео 24 февраля в интервью телеканалу Fox выразил надежду на "важный шаг вперёд", который будет сделан на саммите. "Этого может и не произойти, но я надеюсь, что произойдёт", сказал Помпео.

Ким Чен Ын отправился во Вьетнам в бронированном поезде, который должен прибыть во Вьетнам 26 февраля.