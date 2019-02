Facebook разблокировала страницы проектов телеканала RT

Социальная сеть Facebook разблокировала страницу проекта In the now, принадлежащего прокремлевскому телеканалу RT. Об этом сообщила в твиттере ведущая RT Анисса Науэй.

Страница стала доступна после того, как были опубликованы данные об иностранном управлении и финансировании, как того требовало руководство социальной сети. В разделе "Информация" появились сведения о том, что In the now — это бренд медиакомпании Maffick Media, принадлежащий Науэй, а также зарегистрированному в Германии видеоагенству Ruptly ("дочка" RT). В соцсети подчеркнули, что теперь пользователи знают, кто стоит за этими страницами.

Maffick Media специализируется на производстве вирусных видео для распространения в соцсетях. При этом 51-процентная доля в этой компании принадлежит RT. Заблокированные аккаунты занимались главным образом распространением видео. Так In the now – имел на Facebook несколько миллионов подписчиков и миллионы просмотров видео.

О блокировке In the now стало известно 18 февраля. Это произошло после публикации CNN о том, что эти аккаунты скрывали свою связь с Россией, в частности, получение средств из российского бюджета.

Facebook в последнее время подвергался критике в Конгрессе США за недостаточную, по мнению законодателей, борьбу с распространением fake news. Участие так называемой российской "фабрики троллей" в агитации перед выборами в США в 2016 году посредством Facebook трактуется многими как один из элементов российского вмешательства в выборы.