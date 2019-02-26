Индийские ВВС нанесли удар по лагерю "Джаиш-е-Мухаммад"

Двенадцать самолётов индийских ВВС "Мираж-2000" сбросили 1000-килограммовые бомбы на лагерь террористических отрядов и полностью уничтожили его, сообщило издание Times of India.

Пакистанское командование подняло в воздух самолёты F16 для ответного удара по индийским самолётам но вернуло свои экипажи на базу, рассчитав, что не сможет справиться с таким числом индийских самолётов, отмечается в сообщениях об инциденте.

Напряжённость в Кашмире заметно возросла после индийского авиарейда на объекты, расположенные в глубине пакистанской территории.

Удар индийских ВВС наносился по лагерю Джаиш-е-Мухаммад, исламистской террористической группировки в Кашмире – спорной области с официально не закреплёнными границами. Этот регион остаётся очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном.