Цены на авиабилеты выросли с начала года на треть

Стоимость авиабилетов на некоторых направлениях выросла с начала года на треть, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сервисы по продаже билетов.

По данным Biletix, полёты внутри России подорожали в среднем на 17%, а за рубеж – на 23%.

Сильнее всего, сразу на 78%, подорожали перелёты из Москвы в Симферополь. Сейчас их стоимость доходит почти до семи тысячи рублей. На международных направлениях наибольший рост цен зафиксирован на перелёты из Москвы в Барселону – билеты туда подорожали на 83%, их цена доходит почти до 22 тысяч рублей.

Сервис OneTwoTrip зафиксировал рост цен на 33% на внутренних направлениях и на 18% – на международных.

В Aviasales и Tutu.ru сообщили о среднем росте цен на 7-8% внутри России и на 5-8% – при перелётах за рубеж.

Кроме того, источник в "Аэрофлоте" сообщил "Коммерсанту", что авиакомпании работают на грани рентабельности.