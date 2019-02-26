Обвиняемые в гибели срочника офицеры получили условные сроки

В Новгороде гарнизонный военный суд вынес приговор двум подполковникам российской армии по уголовному делу о гибели рядового и ранении еще трёх солдат-срочников в ходе тренировки на полигоне в Ленинградской области в 2017 году.

Начальник инженерных войск Денис Горелышев и начальник артиллерийского полигона Виктор Кривошеин получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Обвинение запрашивало для них три года в колонии-поселении.

Согласно материалам уголовного дела, 7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области во время плановых танковых стрельб подсудимые небрежно отнеслись к своим должностным обязанностям и разместили четырёх солдат, которые участвовали в тренировке в составе имитационных команд, в секторе прямого огневого поражения. Кроме того, обвиняемые не оборудовали опасные участки красным флагом.

В результате выстрела снаряда 20-летний рядовой Андрей Виттих скончался на месте, ещё трём срочникам был причинён тяжкий вред здоровью: проникающие ранения, переломы, отрыв конечности, массивная кровопотеря и травматический шок.

Отмечается, что подсудимые признали вину, принесли извинения потерпевшим и частично компенсировали им причинённый вред.