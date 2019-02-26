Тимошенко заявила о начале отстранения Порошенко от власти

Лидер украинской партии "Батькивщина", кандидат на пост президента страны Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинает процедуру импичмента президента Украины Петра Порошенко, тоже являющегося кандидатом на выборах. Заявление было сделано c трибуны Верховной рады 26 февраля после публикации журналистского расследования о причастности должностных лиц страны к незаконным махинациям при осуществлении закупок для армии.
В своём обращении Тимошенко сравнила хищения в армии с государственной изменой и заявила, что президент Порошенко стоял во главе "пирамиды", причастной к хищениям. "Этим подрывалась обороноспособность страны", — заявила Тимошенко.
Руководитель департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко в комментарии Украинсккой службе Радио Свобода назвал заявление Тимошенко "прекрасной историей". "Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте?" — спросил чиновник.
- Импичмент президенту может быть объявлен по 111 статье Конституции Украины в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Вопрос об отстранении президента Украины с поста инициируется конституционным большинством Верховной рады, пишет Украинская служба РС. Во времена независимости Украины процедуру импичмента ни разу не применяли.
- Расследование команды журналистов Bihus.Info было обнародовано 25 февраля. В нём рассказывается о незаконных операциях при закупках в армии и утверждается, что причастность к этим схемам могли иметь члены окружения Петра Порошенко. Порошенко, по словам его представителя, призвал правоохранителей расследовать обнародованные журналистами данные.
- Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Первое место в голосовании соцопросы в феврале отдавали актёру Владимиру Зеленскому, Порошенко и Тимошенко, по данным опросов, соревнуются за второе место.
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