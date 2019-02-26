Тимошенко заявила о начале отстранения Порошенко от власти

Лидер украинской партии "Батькивщина", кандидат на пост президента страны Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинает процедуру импичмента президента Украины Петра Порошенко, тоже являющегося кандидатом на выборах. Заявление было сделано c трибуны Верховной рады 26 февраля после публикации журналистского расследования о причастности должностных лиц страны к незаконным махинациям при осуществлении закупок для армии.

В своём обращении Тимошенко сравнила хищения в армии с государственной изменой и заявила, что президент Порошенко стоял во главе "пирамиды", причастной к хищениям. "Этим подрывалась обороноспособность страны", — заявила Тимошенко.

Руководитель департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко в комментарии Украинсккой службе Радио Свобода назвал заявление Тимошенко "прекрасной историей". "Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте?" — спросил чиновник.