МВД объявило в розыск бывшего директора ФБК Романа Рубанова

В базе розыска Министерства внутренних дел России появилась карточка бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. По какой статье уголовного кодекса он разыскивается, не уточняется.

Издание "Медуза" сообщает, что телефон Рубанова недоступен, а директор ФБК Иван Жданов не смог оперативно прокомментировать ситуацию.

Член Общественной палаты Илья Ремесло рассказал, в свою очередь, что по его информации дело против Рубанова возбудили по статье о неисполнении решения суда, а именно - из-за отказа внести исправления в расследование ФБК "Он вам не Димон", посвящённое премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

В мае 2017-го года миллиардер Алишер Усманов выиграл иск против Фонда борьбы с коррупцией с требованием удалить часть расследования, где упоминается его имя. Рубанова уже штрафовали за отказ выполнить решение суда.