В Челябинской области сотрудник Нацгвардии открыл стрельбу с балкона

В городе Сим Челябинской области военнослужащий устроил стрельбу из автомата с балкона жилого дома, сообщает местное издание Ura.ru со ссылкой на главное управление МВД по региону. По свидетельствам очевидцев, стрелявший был пьян и кричал: "Я вернулся из Сирии!". В результате инцидента пострадавших нет.

Агентство ТАСС, в свою очередь, сообщает, что стрелявшего задержали. Им оказался военнослужащий по контракту Федеральной службы войск национальной гвардии. По данным телеграм-канала Baza, его имя - Абузар Бикмухаметов. Он служил в войсковой части № 6780 в Гудермесе. Сейчас в отношении него проводится доследственная проверка.

В YouTube опубликовано видео инцидента: