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Reuters: Россия поставляла нефть в КНДР в обход санкций

Нефтеналивной танкер "Тантал" в порту Владивостока (архивное фото)

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Российский танкер в обход санкций поставлял нефть в Северную Корею. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на членов экипажа судна "Тантал". По данным журналистов, с октября 2017-го по май 2018 года танкер как минимум четыре раза встречался в нейтральных водах с северокорейскими судами и передавал им топливо.

Датчики, по которым можно определить положение танкера, в это время не работали. Они включились после того, как "Тантал" вернулся в территориальные воды России, утверждает Reuters.

Такие сделки нарушают международные ограничения, которые были введены в отношении Северной Кореи из-за разработки ядерного оружия.

Посол России в Пхеньяне назвал эту информацию слухами, "собранными в припортовых заведениях".

Ранее западноевропейская разведка сообщала, что Россия вопреки санкциям поставляет в КНДР уголь. Из-за этого в августе российскую компанию включили в санкционный список США.

Москва обвинения в нелегальной торговле с КНДР отрицает и заявляет, что полностью соблюдает международные санкции ООН в отношении Пхеньяна.

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