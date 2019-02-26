Умер латвийский режиссёр Андрейс Жагарс

Латвийский актёр и режиссёр Андрейс Жагарс умер на 61 году жизни. Об этом написал в твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Издание Delfi уточняет, что режиссёр скончался после борьбы с тяжёлой болезнью.

Жагарс родился в хакасском Черногорске в 1958 году, куда были депортирована из Латвии его семья. В 1982 году окончил актерское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витола, в 1982–1993 годах работал в рижском театре "Дайлес", снимался в кино. 17 лет был директором Латвийской национальной оперы, ставил оперные постановки в Москве, Санкт-Петербурге, в Риге и в других театрах разных стран. С 2017 года он был художественным руководителем фонда "Балтийские музыкальные сезоны".

Жагарс был награждён высшей латвийской наградой — орденом Трёх звёзд, был командором ордена Почётного легиона, кавалером российского ордена Дружбы и других государственных наград. Жагарс был гостем эфиров Радио Свобода. Прощание с режиссёром запланировано на 4 марта в Латвийской Национальной опере в Риге.