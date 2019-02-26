В Москве арестовали участницу пикета против автономного интернета

Суд в Москве арестовал на 7 суток активистку Анастасию Зиновкину за участие в акции против закона об автономном интернете. Её обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает "Медиазона".

15 февраля активисты перекрыли дорогу баннером с надписью "Госдуму в отставку" и прошли так несколько улиц. Участники акции выкрикивали лозунги "Правительство в отставку" и "За свободный интернет", а также жгли фаеры.

Ранее за участие в этой акции была задержана активистка Мария Некрасова и арестован активист Александр Буимов. Его признали виновным в повторном участии в несанкционированной акции.

Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2018 года, среди его авторов – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы утверждают, что принятие законопроекта необходимо, в частности, в связи с угрозами агрессивных действий в киберпространстве, якобы исходящими от США. Отключение от глобальной сети для защиты от угроз, по мысли авторов законопроекта, должно обеспечить "устойчивость" российского сегмента интернета.