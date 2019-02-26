Илона Маска могут обвинить в неуважении к суду

Федеральная судья в Нью-Йорке распорядилась, чтобы глава Tesla Илон Маск объяснил, почему он проигнорировал соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, запретившей ему публично комментировать деятельность компании без одобрения со стороны юристов. Об этом пишет Business Insider. В понедельник представители ведомства обратились в суд с требованием признать действия Маска неуважением к суду.

В комиссии оказались недовольны твитом Маска о планах по производству автомобилей на 2019 год. В 2018 году Маск согласился не делать публичных заявлений о финансовой деятельности компании без предварительного согласования с руководством Tesla.

19 февраля Маск написал твит, в котором заявил, что Tesla произведет 500 тысяч машин в 2019 году. Через несколько часов он написал новое сообщение, в котором написал, что компания произведёт только 400 тысяч автомобилей.

Регулятор считает, что Маск должен был получить разрешение у компании на публикацию такой информации, пишет CNN. Такое требование содержалось в сделке предпринимателя с регулятором в конце 2018 года. Тогда комиссия обвинила его в мошенничестве после того, как его твиты о возможном выкупе акций компании привели к резкому росту стоимости акций, а потом подешевели после того как Маск отказался от своих планов. Tesla и Маску присудили штраф по 20 миллионов долларов каждому. Компанию заставили назначить независимого предстедателя совета директоров вместо Маска.