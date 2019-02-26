WP: США отключили российскую "фабрику троллей" от интернета

Спецслужбы США заблокировали доступ к интернету российскому "Агентству интернет-исследований", известному как "фабрика троллей". Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Агентство связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. СМИ утверждают, что Пригожин входит в ближайшее окружение президента России.

По данным The Washington Post, отключение от интернета "фабрики троллей" произошло 6 ноября 2018 года, в день проведения в США промежуточных выборов в Конгресс. По данным источников, операция была организована для защиты США от возможного вмешательства России в американские выборы. Журналисты назвали действия США первой кибератакой против России.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Один из источников The Washington Post усомнился в том, что кибератака способна повлиять на "фабрику троллей" в долгосрочной перспективе. Он выразил мнение, что российская сторона в ответ лишь повысит затраты на деятельность структуры и что полностью защитить США от её влияния невозможно.

В конце 2018 года сообщалось об атаке киберкомандования вооруженных сил США. Тогда сотрудникам "фабрики троллей" и другим российским хакерам были разосланы письма, предупреждающие о последствиях их деятельности.

Ранее американская пресса сообщала, что "фабрика троллей" пыталась оказать влияние на промежуточные выборы в США. Однако, по данным СМИ, эффект от проведённой кампании был гораздо меньшим по сравнению с 2016 годом.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.