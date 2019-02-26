По делу Арашукова в Ставрополье задержаны ещё два человека

Следственный комитет России задержал двух топ-менеджеров "Газпрома" в Ставропольском крае по делу члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. По версии следствия, Замир Борисов и Ирина Валешная занимались расхищением газа, который якобы поставлялся несуществующим компаниям и физическим лицам.

Мера пресечения Борисову и Валешной пока не избрана, обвинения не предъявлены.

Ранее во вторник, 26 февраля, следователи сообщили, что обыски по делу Арашукова прошли более, чем в 20 городах Ставропольского края, Карачаево-Черкессии и Дагестана.

Рауф Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации и позднее арестовали. Его обвиняют в организации убийств двух общественно политических деятелей в Карачаево-Черкесии, давления на свидетеля и причастности к хищениям природного газа госкомпании "Газпром" на сумму в 30 миллиардов рублей. Свою вину Арашуков не признаёт. Всего по делу проходят восемь человек, включая Борисова и Валешную, а также отца Рауфа Арашукова – Рауля.