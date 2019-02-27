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Таможня Нидерландов изъяла 90 тыс. бутылок русской водки "для КНДР"

Производство водки под маркой "Пять озер" на заводе "Омсквинпром"

Таможня Нидерландов изъяла 90 тысяч бутылок водки российского производства. Груз официально направлялся в Китай, однако, есть подозрение, что конечная точка — Северная Корея. На чем основаны эти предположения не ясно. Как сообщает телеканал Euronews, по этому поводу будет проведено расследование. Алкоголь подпадает под введенные ООН санкции в отношении КНДР.

Как сообщили, представители таможни, груз был обнаружен в порту Роттердама на корабле китайской компании Cosco Shipping. Водка была загружена на борт в Гамбурге.

По данным нидерландского министерства торговли, контейнер с тремя тысячами ящиков алкоголя был спрятан под фюзеляжем самолёта, который перевозил корабль. Голландские СМИ написали, что бутылки были предназначены лично для главы КНДР Ким Чен Ына и партийной верхушки страны, однако официально эта информация пока не подтверждена.

Решение о конфискации груза приняла министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг. Именно подконтрольное ей министерство отвечает за применение экономических санкций, в том числе в отношении Северной Кореи. Решение о том, какая судьба ждет конфискованную водку, еще не принято - она может быть уничтожена или продана на аукционе.

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