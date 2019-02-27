Таможня Нидерландов изъяла 90 тыс. бутылок русской водки "для КНДР"

Таможня Нидерландов изъяла 90 тысяч бутылок водки российского производства. Груз официально направлялся в Китай, однако, есть подозрение, что конечная точка — Северная Корея. На чем основаны эти предположения не ясно. Как сообщает телеканал Euronews, по этому поводу будет проведено расследование. Алкоголь подпадает под введенные ООН санкции в отношении КНДР.

Как сообщили, представители таможни, груз был обнаружен в порту Роттердама на корабле китайской компании Cosco Shipping. Водка была загружена на борт в Гамбурге.

По данным нидерландского министерства торговли, контейнер с тремя тысячами ящиков алкоголя был спрятан под фюзеляжем самолёта, который перевозил корабль. Голландские СМИ написали, что бутылки были предназначены лично для главы КНДР Ким Чен Ына и партийной верхушки страны, однако официально эта информация пока не подтверждена.

Решение о конфискации груза приняла министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг. Именно подконтрольное ей министерство отвечает за применение экономических санкций, в том числе в отношении Северной Кореи. Решение о том, какая судьба ждет конфискованную водку, еще не принято - она может быть уничтожена или продана на аукционе.