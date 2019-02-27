В Раде аннулировали бланки для сбора подписей об импичменте Порошенко

Первый заместитель руководителя аппарата Верховной рады Петр Боднар распорядился аннулировать бланки для сбора подписей народных депутатов в поддержку импичмента президента Украины Петра Порошенко. Как сообщает РИА Новости, Боднар также подписал распоряжение о создании специальной временной следственной комиссии.

По закону, основанием для инициирования вопроса об импичменте является письменное представление об этом, подписанное большинством народных депутатов. При этом импичмент может быть объявлен президенту Украины, если он совершил государственную измену или другое преступление.

Накануне лидер украинской партии "Батькивщина", кандидат на пост президента страны Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинает процедуру импичмента Петра Порошенко, тоже являющегося кандидатом на выборах. Заявление было сделано c трибуны Верховной рады после публикации журналистского расследования о причастности должностных лиц страны к незаконным махинациям при осуществлении закупок для армии.

В своём обращении Тимошенко сравнила хищения в армии с государственной изменой и заявила, что президент Порошенко стоял во главе "пирамиды".

Расследование команды журналистов Bihus.Info было обнародовано 25 февраля. В нём рассказывается о незаконных операциях при закупках в армии и утверждается, что причастность к этим схемам могли иметь люди из окружения Петра Порошенко. Порошенко, по словам его представителя, призвал расследовать обнародованные журналистами данные.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Первое место в голосовании соцопросы в феврале отдавали актёру Владимиру Зеленскому; Порошенко и Тимошенко, по данным опросов, сейчас претендуют на второе место.