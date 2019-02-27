Полиция безопасности в Стокгольме задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в сообщении на сайте шведского ведомства.

По предварительным данным, задержанный был завербован агентом российской разведки, который работал под дипломатическим прикрытием. В Швеции подозреваемый занимался информационными технологиями, представляющими интерес для иностранной разведки. В Стокгольме не исключают, что он начал свою деятельность в 2017 году.

Имя подозреваемого не раскрывается. Известно, что его задержали 26 февраля. Полиция безопасности ведет расследование совместно с прокуратурой.