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В Стокгольме задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

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Полиция безопасности в Стокгольме задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в сообщении на сайте шведского ведомства.

По предварительным данным, задержанный был завербован агентом российской разведки, который работал под дипломатическим прикрытием. В Швеции подозреваемый занимался информационными технологиями, представляющими интерес для иностранной разведки. В Стокгольме не исключают, что он начал свою деятельность в 2017 году.

Имя подозреваемого не раскрывается. Известно, что его задержали 26 февраля. Полиция безопасности ведет расследование совместно с прокуратурой.

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