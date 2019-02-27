Муфтият Дагестана потребовал ввести цензуру для театральных постановок

Муфтият Дагестана попросил принять во внимание чувства верующих и ввести в театральных постановках цензуру в соответствии с принятыми в регионе нормами морали. Об этом заявил представитель муфтията Зайнулла Атаев в инстаграме.

Недовольство религиозных деятелей вызвал спектакль "Охота на мужчин" по пьесе Альдо Николаи. Это комедия, главная героиня которой скучает без внимания мужа и начинает строить отношения с другим мужчиной. Постановку показали в Махачкале 23 февраля.

"Хвала всевышнему, что богомерзкое вызывает у нас чувство осуждения и гнева", – заявил Атаев. Он добавил, что показ является культурной диверсией.

Представитель муфтията выразил "крайнюю обеспокоенность и огорчение тем фактом, что некоторые люди, абсолютно не считаясь с религиозными чувствами своего народа, устраивают подобные спектакли".

"Призываю все компетентные органы, а также организаторов впредь считаться с религиозными чувствами верующих и подвергать критике, цензуре все те культурные программы и спектакли, которые вы хотите организовывать у нас в республике, – сказал Атаев. – Настоятельно хотелось бы попросить не предоставлять площадок для подобных спектаклей, для зрелищ, где выступает обнаженные или полуобнаженные актеры, которые прикасаются друг к другу и имитируют интимные сцены".