Муфтият Дагестана потребовал ввести цензуру для театральных постановок

Муфтият Дагестана попросил принять во внимание чувства верующих и ввести в театральных постановках цензуру в соответствии с принятыми в регионе нормами морали. Об этом заявил представитель муфтията Зайнулла Атаев в инстаграме.
Недовольство религиозных деятелей вызвал спектакль "Охота на мужчин" по пьесе Альдо Николаи. Это комедия, главная героиня которой скучает без внимания мужа и начинает строить отношения с другим мужчиной. Постановку показали в Махачкале 23 февраля.
"Хвала всевышнему, что богомерзкое вызывает у нас чувство осуждения и гнева", – заявил Атаев. Он добавил, что показ является культурной диверсией.
Представитель муфтията выразил "крайнюю обеспокоенность и огорчение тем фактом, что некоторые люди, абсолютно не считаясь с религиозными чувствами своего народа, устраивают подобные спектакли".
"Призываю все компетентные органы, а также организаторов впредь считаться с религиозными чувствами верующих и подвергать критике, цензуре все те культурные программы и спектакли, которые вы хотите организовывать у нас в республике, – сказал Атаев. – Настоятельно хотелось бы попросить не предоставлять площадок для подобных спектаклей, для зрелищ, где выступает обнаженные или полуобнаженные актеры, которые прикасаются друг к другу и имитируют интимные сцены".
- Ранее постановку "Охоты на мужчин" в Махачкале раскритиковал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен назвал постановку "порнухой" и призвал организаторов извиниться.
- Нурмагомедов не в первый раз выступает против культурных мероприятий на Северном Кавказе. Ранее он критиковал организаторов махачкалинского концерта Егора Крида.
- Актёр и продюсер "Охоты на мужчин" Иван Жидков уже извинился перед дагестанскими зрителями. "Нас пригласили, мы с радостью приехали. То, что произошло, думаю, заставит задуматься о цензуре многих, кто захочет организовать концерт или спектакль в Дагестане", – написал в Жидков в инстаграме. Он добавил, что спектакль ставят во многих странах мира на протяжении нескольких лет.
- В министерстве по национальной политике Дагестана в свою очередь отметили, что договор аренды помещения, где представляли пьесу, заключался с частным лицом. Ведомство не приглашало актёров, поэтому предварительное цензурирование не проводилось, отметила глава министерства Татьяна Гамалей.
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