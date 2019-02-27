В Казахстане полиция задержала журналистов Радио Азаттык

В городе Жанаозен на западе Казахстана в среду сотрудниками спецподразделения полиции были задержаны корреспондент Казахской службы Радио Свобода (Радио Азаттык) Сания Тойкен и оператор Санат Нурбек, которые готовили репортаж об акциях протеста жителей, требующих работы.

О задержании журналистов в редакцию сообщила жительница Жанаозена, по словам которой, на протяжении нескольких последних дней в городе объявляют комендантский час, задержаны десятки человек.

Как сообщила Сания Тойкен, при задержании полиция применила силу. Журналистов посадили в служебный автомобиль и увезли в областной департамент полиции в городе Актау, в полутора часах езды от Жанаозена. По словам полицейских, на журналистов якобы поступило некое заявление.

С 9 февраля на площади у городского отдела занятости и социальных программ проходят митинги безработных. В них участвуют молодежь, бывшие нефтяники, люди предпенсионного возраста и инвалиды. Молодые люди записали видео, в котором просят президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обратить внимание на низкие зарплаты в городе и невозможность найти достойную работу. Площадь оцеплена полицией.

Власти Мангистауской области во вторник распространил заявление, в котором опровергли сообщения о предполагаемом вводе войск в Жанаозен. В заявлении акимата обстановка в Жанаозене охарактеризована как "спокойная".

В 2011 году в Казахстане начались забастовки нефтяников – рабочие требовали выплат отраслевых и региональных коэффициентов к заработной плате. 16 декабре 2011 года акция в Жанаозене переросла в беспорядки. Полиция открыла огонь по рабочим, в результате были убиты десятки человек, 400 человек получили ранения. 37 человек обвинили в массовых беспорядках, более десятка рабочих активистов были осуждены на длительные сроки лишения свободы. За превышение полномочий осудили пятерых полицейских.