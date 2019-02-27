Минкульт потребовал от губернаторов воспитывать патриотизм в музеях

Министерство культуры направило главам регионов России письмо с просьбой "выработать и реализовать систему мер, направленную на приведение и соответствие содержания музейных экспозиций государственным приоритетам".

В письме за подписью главы ведомства Владимира Мединского отмечается, что особое внимание нужно уделить "отражению в выставочных материалах важнейших событий в истории современной России".

Глава департамента музеев России Владислав Кононов пояснил, что этим письмом министерство культуры обращает внимание губернаторов на то, что выставочные центры, находящиеся на территориях их субъектов, это "не просто какой-то атавизм", а "важная социальная институция", которая в том числе должна выполнять функции "патриотического воспитания".

По его словам, регионы должны обновить исторические экспозиции "в соответствии с принятыми Основами государственной культурной политики".

Данные о результатах работы региональные власти должны отправить в Минкульт до 30 апреля.