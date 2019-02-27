Transparency: четверть госконтрактов в РФ отдают приближённым к власти

Более четверти всех госконтрактов в России отдаются компаниям, близким к первым лицам государства, говорится в расследовании неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В Transparency утверждают, что "обработали более 11 тысяч неконкурентных госзакупок с 2014-й по 2017-й год и проанализировали 499 госзакупок с ценой контракта более 30 миллионов рублей, исполнитель в которых был назначен президентом или правительством.

Только по итогам 2017-го года Владимир Путин и правительство России подписали не менее 93 нормативных актов о закупках у единственного поставщика. На основании этих актов было заключено почти 4 тысячи контрактов на общую сумму в 418 миллиардов рублей".

При этом, как отмечают в организации, в большинстве случаев в качестве единственного поставщика выступают компании, которые ничего не производят, а лишь выступают посредниками.

В Transparency подчеркнули, что по результатам расследования подготовили доклад о фаворитизме и кумовстве в России. Документ будет направлен в Госдуму, департамент бюджетной политики Министерства финансов, Счетную палату России, а также "иные структуры, осуществляющие контрольные и надзорные функции в сфере государственных закупок".