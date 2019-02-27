Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Российский научный фонд приостановил выплату грантов учёным

Смотреть комментарии

Российский научный фонд приостановил выплату грантов учёным, поскольку не получил имущественный взнос из бюджета. В пресс-службе РНФ Интерфаксу сообщили, что уведомления об отсутствии денег направлены в учреждения и руководителям проектов.

В Фонде настаивают, что сейчас предпринимаются попытки разрешить ситуацию. При этом информации о том, когда в РНФ поступят деньги, пока нет.

Размер взноса составляет более семи миллиардов рублей. Его смогут перечислить в Российский научный фонд, когда с ним подпишет соглашение Министерство образования России. Пока этого не произошло, отмечает Интерфакс.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG