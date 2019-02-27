Российский научный фонд приостановил выплату грантов учёным, поскольку не получил имущественный взнос из бюджета. В пресс-службе РНФ Интерфаксу сообщили, что уведомления об отсутствии денег направлены в учреждения и руководителям проектов.

В Фонде настаивают, что сейчас предпринимаются попытки разрешить ситуацию. При этом информации о том, когда в РНФ поступят деньги, пока нет.

Размер взноса составляет более семи миллиардов рублей. Его смогут перечислить в Российский научный фонд, когда с ним подпишет соглашение Министерство образования России. Пока этого не произошло, отмечает Интерфакс.