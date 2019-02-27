Племянника Киселёва судят в Мюнхене. Он воевал за "ДНР"

В Мюнхене начался судебный процесс над племянником телеведущего Дмитрия Киселёва. Сергея Киселёва обвиняют в участии в боевых действиях на востоке Украины. Об этом сообщает телеканал RTVI.

По данным телеканала OstWest, родственник российского телеведущего имеет сан священника. В 1996 году он предположительно переехал в Германию и служил там в православных храмах.

По версии следствия, Сергей Киселёв планировал участие в вооружённом конфликте в Донбассе с целью включения части украинской территории в состав России. Само участие обвиняемого в боевых действиях на востоке Украины предметом судебного разбирательства не является. Прокуроры считают Сергея Киселёва виновным в подготовке преступления, которое угрожало национальной безопасности Германии, а также нарушении закона о контроле над оружием.

В 2014 году обвиняемый, как утверждается, прошёл боевую подготовку в лагере в Санкт-Петербурге, чтобы воевать на стороне самопровозглашённой "Донецкой народной республики". По данным следствия, тогда у Сергея Киселёва при себе имелся автомат Калашникова. Ранее об этом сообщило германское издание Welt.

Власти ФРГ начали расследование в отношении обвиняемого в конце 2017 года. Весной прошлого года Германия получила европейский ордер на его арест. Сергея Киселёва задержали в Болгарии и депортировали в Германию. Там его арестовали.

Тележурналист Дмитрий Киселёв возглавляет российское информационное агентство "Россия сегодня". Включён в санкционный список Евросоюза из-за аннексии Крыма. В 2016 году он сообщил Радио Свобода, что его племянник Сергей ездил воевать на Украину на стороне пророссийски настроенных сепаратистов. О том, что его племянник воевал на востоке Украины, Дмитрий Киселёв рассказал также в недавнем интервью российскому журналисту Юрию Дудю.