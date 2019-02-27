Написавшего на сугробе "Путин, помоги убрать кучу" вызвали в полицию

Администрация Олонецкого района Карелии обратилась в полицию с заявлением на муниципального депутата Игоря Некина из-за надписи "Путин, помоги убрать кучу", которую он сделал на сугробе.

По словам Некина, в заявлении на него надпись на сугробе названа "дискредитацией власти". Депутат уже дал показания полицейским, а сегодня его попросили прийти на разговор к главе администрации.

Ранее Некин обратился к местным властям с просьбой убрать кучу снега возле одного из жилых домов – её коммунальщики каждую весну набрасывают после очистки дороги. Из-за этого дом раз в год подтапливает талая вода.

Местные чиновники отказались убирать сугроб. В ответ на это муниципальный депутат написал на нём обращение к Путину.

Некин утверждает, что снег в итоге так и не убран.

Ранее оппозиционный активист Алексей Довженко, проживающий в городе Апатиты Мурманской области, сообщил, что сотрудники местного уголовного разыскивают человека, сделавшего на одном из сугробов надпись "Путин – вор". Довженко вызвали на допрос, где сказали, что поскольку он местный оппозиционер, то должен знать того, кто это написал.

На вопрос активиста, почему уголовный розыск занимается надписью на сугробе, полицейские ответили, что надпись "Путин – вор" – это "проявление экстремизма и посягательство на устои действующей власти".