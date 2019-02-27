Радио Свобода обновило и расширило библиотеку подкастов в Apple Podcasts

Русская служба Радио Свобода обновила и существенно расширила свою библиотеку подкастов в Apple Podcasts. Владельцы устройств Apple, в том числе телефонов iPhone, ноутбуков Macbook, часов Apple Watch, планшетов и видеоприставок могут подписаться на программы радиостанции в своих устройствах.

Круглосуточно можно слушать радиопередачи "Свободы" в подкасте "Весь эфир". Можно подписаться на отдельные программы Русской службы — например, на подкасты "Музыка на Свободе", "Культ личности", "Лицом к событию", на подкаст архивного проекта "Свобода" 20 лет назад".

Свои авторские подкасты в Apple Podcasts представляют Дмитрий Волчек ("Культурный дневник"), Александр Гостев ("Атлас мира"), Аля Пономарева ("Цитаты Свободы"), Игорь Померанцев ("Померанцев переулок") и другие популярные журналисты редакции. На следующей неделе выйдет в эфир первый выпуск нового подкаста "Взгляд из Нью-Йорка" Александра Гениса.

Подкасты Радио Свобода доступны также на сайте и на сервисе Soundcloud. Всего в библиотеке Радио Свобода 20 ежедневных и еженедельных подкастов.