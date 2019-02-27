Трамп назвал "очень хорошим" первый раунд переговоров с лидером КНДР

Во Вьетнаме прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Американский лидер назвал первый раунд переговоров "очень хорошим" и заявил, что с нетерпением ждет продолжения беседы завтра.

Тема переговоров между лидерами США и КНДР, как и на первом саммите в Сингапуре в июне прошлого года, – ядерное разоружение Пхеньяна. Ранее стороны подписали документ, согласно которому Северная Корея обязана проводить разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки.