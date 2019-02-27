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В центре Курска бронетранспортёры спровоцировали массовое ДТП

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В центре Курска на улице Добролюбова два военных бронетранспортёра стали участниками ДТП, в результате которого получили повреждения четыре легковых автомобиля.

Командование Курского военного гарнизона сообщило, что "ДТП произошло в результате вклинивания гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники, следовавшей по установленному маршруту в пункт постоянной дислокации".

Очевидцы же сообщают, что в происшествии виноват один из бронетранспортёров, неожиданно сдавший назад. Также на многочисленных видео, снятых очевидцами и выложенных в YouTube, не заметно никакой "организованной колонны".

В сообщении военного гарнизона, при этом, отмечается, что по факту ДТП командование проводит проверку совместно с правоохранительными органами.

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