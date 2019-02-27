Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону статью Уголовного кодекса страны о незаконном обогащении. Суд объяснил решение тем, что эта статья не соответствует требованиям ясности и недвусмысленности. В частности, как указал суд, на гражданина нельзя возлагать обязанность доказывать законность его активов, то есть доказывать свою невиновность.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскритиковало решение Конституционного суда. В ведомстве заявили, что это решение политически мотивировано и противоречит антикоррупционным обязательствам Украины перед ООН, Международным валютным фондом и Европейским союзом. В бюро отметили, что отмена статьи открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и что из-за решения суда все дела по обвинению в незаконном обогащении будут закрыты, включая те, что уже находятся на стадии слушаний. "Приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения … Это шаг назад в антикоррупционной борьбе Украины и шаг навстречу реванша старой системы", – заявили в НАБУ.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, заявил, что статью о незаконном обогащении в нынешней редакции отменили из-за невозможности применять её на практике. По мнению Луценко, Уголовному кодексу нужна новая статья, и помочь в этом может новый президентский законопроект. Как сообщали СМИ, Петр Порошенко собирается внести документ в Верховную раду в ближайшее время. Ожидается, что в его законопроекте о наказании за незаконное обогащение будут учтены все замечания Конституционного суда.