"Лучше – никого": соцсети об отказе Украины от Евровидения

В последние годы конкурс Евровидение редко обходится без скандалов на постсоветском пространстве. В 2016 году часть российской аудитории была недовольна песней, которую исполнила украинская певица Джамала.

В 2017 году поводом для нового обострения стало то, что в Киев не пустили россиянку Юлию Самойлову (в 2018 году, когда Самойлова провалилась в Лиссабоне, гнев общественности обрушился уже на неё).

Уходящая неделя запомнилась скандалом на украинском отборе песенного конкурса, возможно, одним из крупнейших скандалов во всей украинской поп-музыке.

Победителем национального отбора стала певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV. Однако её вскоре уличили в том, что она гастролирует в России. По мнению Национальной общественной телерадиокомпании Украины (Національна суспільна телерадіокомпанія України, дальше в цитатах разные люди пользуются и украинской аббревиатурой НСТУ, и русской НОТУ. Некоторые используют уже не существующее название НТКУ – Національна телекомпанія України) Анна должна была от таких выступлений отказаться.

Певице был предложен контракт с большим количеством обязательств и ограничений.

MARUV:

Я одержала честную победу в Национальном отборе на "Евровидение-2019", получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять.

Я - украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе "Евровидение - 2019" несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе!

Вы, наверняка, уже слышали о договоре между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда.

Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе.

А теперь про сам нашумевший договор, что требуют от меня:

1. Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен)

2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса)

3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. (Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!)

4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ. (Что полностью нарушает свободу слова и права человека)

И еще много чего абсурдного.

В случае нарушения одного из пунктов штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.

Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама.

Хотя, в договоре есть всего несколько пунктов обязанностей НТКУ:

1. Давать мне подсказки касательно правил проведения конкурса.

2. С разрешения НТКУ взять с собой 10 человек за свой счет.

3. Придерживаться условий этого договора.

Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение -2019".

Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ.

В скором времени певица отказалась от участия в конкурсе.

MARUV:

Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене.

Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры.

Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире.

Виктория Романова:

Что мы имеем в результате конкурса? Честная победа артиста, который в рамках участия в нац. отборе не нарушил ни единого правила самого отбора и не вышел за рамки правового поля Украины.

Во время создания общественного вещателя часто говорилось, что одной из его ключевых задач и отличий от гос. ТВ будет представление интересов общества.

Maruv стала победительницей отбора не потому, что так сказал менеджмент какого-то канала, а потому что так решил зритель и максимальный балл телеголосования тому главное подтверждение. В чем тогда логика общ. вещателя, который решает поставить под вопрос результаты? На каком основании предъявляет победителю новый список требований не просто по ходу игры, а после ее окончания.

Да, конечно, по мнению украинцев Maruv не является безальтернативным и единственно возможным победителем. И было много тех, кто голосовал за других участников отбора. Это и является возможностью выбора, это и называется плюрализмом мнений и одним из проявлений демократии.

Те, кто после концерта высказался (часто в грубой и агрессивной форме) против артистки, а где вы были во время голосования в финале?

- Проявили пассивность? Какую претензию в таком случае вы высказываете, если сами же дали сделать выбор без вас?

- Голосовали, но ваш фаворит не победил? Да, так бывает, с этим нужно смириться и принять выбор большинства.<...>

Так много за эти дни было сказано о том, что на 5-й год войны часть участников нац. отбора не могут внятно ответить на важные вопросы (чей Крым, что для Украины РФ, что происходит на Востоке страны?) и при этом продолжают ездить с концертами в РФ.

А что за эти 5 лет было сделано укр. чиновниками для урегулирования вопроса поездок/выступлений/заработка украинских артистов в стране-агрессоре? И кто должен брать на себя решение этого вопроса?

Если гос-во за все годы войны не решилось урегулировать вопрос, то почему его решили начать решать на сцене нац. отбора? Запрет Maruv гастролировать в РФ? На 3 месяца? Вы серьезно? А после окончания конкурса или прямо из Тель-Авива артист снова будет волен лететь куда угодно. Какую проблему/боль страны вы этим решите? Заткнете дырку на 3 мес. для одного конкретного артиста? А дальше что?

Юрий Романенко:

Знаете, эта история глубоко символична, что наше существующее государство - враг всего такого как MARUV. Враг самостоятельного, рвущегося в амбициозным целям, с широким масштабом.<...>

Представьте какой мощной будет Украина, когда таким людям как MARUV просто не будут мешать и путаться под ногами.

А по большому счёту история началась ещё раньше, когда участницы дуэта "Анна-Мария" дали недостаточно, по мнению части публики, решительные и однозначные ответы ответы о принадлежности Крыма (родители девушек живут и работают на аннексированном Россией полуострове, приняли российское гражданство).

"Немецкая волна" публикует колонку украинского журналиста Сергея Руденко:

Организаторов украинского отбора вполне можно понять. На кону - репутация страны, которую на "Евровидении" будет представлять победитель отборочного конкурса. А он, по мнению НОТУ, должен соответствовать образу патриота Украины, а не быть коллаборантом. Правда, на сегодняшний ни один закон, ни одно решение не запрещает украинским артистам выступать в России. Хочешь - колеси с концертами хоть от Владивостока до Калининграда. Это вопрос совести и самосознания каждого исполнителя. Как, впрочем, и каждого украинского бизнесмена, ведущего в условиях войны торговлю с Россией, или политика, летающего в Москву.

Попытка НОТУ в пожарном порядке исправить ситуацию с Maruv будет иметь для организаторов национального отбора тяжелые репутационные последствия. Зритель, голосовавший за финалистов, чувствует себя обманутым. Певица твердит о политической подоплеке истории, произошедшей с ней, и говорит о предвзятости НОТУ. А Россия уже во всю проклинает украинских "фашистов", засудивших "бедных девочек из Крыма" и Maruv.

Maruv, как и дуэт "Анна-Мария", очень скоро станут частью российского шоу-бизнеса. Москва всегда умело использовала и использует тех, кого в Украине считали предателями и коллаборационистами. Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисия Повалий давно уже живут и гастролируют в России. Для обычных российских обывателей они - жертвы украинской "хунты". А жертвам Кремль помогает - концертами, эфирами, вниманием, государственной поддержкой. Потому что для Москвы это не шоу-бизнес, а большая политика.

Осознает ли Maruv, что после всего случившегося она очень легко может превратиться в пропагандистскую игрушку в умелых руках Кремля, трудно сказать. Но для этого есть все предпосылки. Соблазн покорить российский шоу-бизнес у певицы наверняка велик. И от него редко кто отказывается. Исключение - разве что украинка Анастасия Приходько, которая с началом войны в Донбассе покинула Москву. Но это единичный случай. Империя умеет делать артистам предложение, а затем использовать их в своих пропагандистских целях. Тем более, против Украины.

Предполагалось, что в Тель-Авив поедет серебряный призёр отбора, группа Freedom-jazz, но отказалась и она. Очень скоро о своём неучастии заявили и следующие по порядку артисты, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes.

После этого Украине оставалось только публично заявить, что на Евровидении-2019 её не будет

Роман Чиж:

Аласания верни деньги за СМС!

Сергей Барс:

Вот если мне позвонят из НСТУ с предложением выступить на Евровиденьи - я спою, мне не в падлу!

Александр Калиш:

Вот он, закономерный результат того, что устроили на национальном отборе на Евровиденье.<...>



Выражаю поддержку участникам отбора, которые отказались заключать договор с НСТУ вместо победителя.

Миша Козырев:

Это, конечно, потрясающая история. Хочу выразить респект тем украинским музыкантам, которые отказались подписывать кабальный контракт. Свобода выбора дороже.

Даниил Трабун:

второй раз за 12 месяцев вижу как цех поп-музыкантов уделывает всех и ведет себя достойнее, чем большинство.

Роман Зайцев:

Начудили с евровидением, ей Богу.

Стало еще хуже, чем было изначально.

Вообще не красиво получается, музыканты правильно делают, что отказываются.

Цензура же чистой воды выходит, "говоришь не то, что надо?", давай до свидания.

Минимизация конкурса вообще выглядит нелепо, после победы Джамалы и организации конкурса в Киеве, говорить, что это ничего не значит, это нечестно как минимум.

Вообщем таких организаторов за ушко и коленом под пердушко.

Нагородили, теперь вообще придется отказываться.

Maruv конечно наговорила в интервью, а зачем задавать вопросы девчонке которая музыкант, а не политик? Она выиграла конкурс? Выиграла.

Надо извиниться и попросить победителя отборочного конкурса представлять страну.

Просто потому-что, это МУЗЫКАНТЫ и это ГРАЖДАНЕ СВОЕЙ СТРАНЫ, а что у них в головах дело десятое.

А то Савченко могла страну представлять в Европарламенте, а спивачка не достойна представлять на музыкальном конкурсе.

Неправильно это, пахнет цензурой!

Борислав Берёза:

Я очень люблю "Freedom Jazz". Они феерически классные. На национальном отборе я болел за них. А когда они отказались ехать вместо Марув, то это лишь добавило уважения к ним в моим в глазах. Теперь и "Kazka" сказала "спасибо, но нет" НСТУ. Из всего этого я делаю лишь один вывод. В шоу-бизе сохранилось благородство и это меня радует. И это красиво. Очень!

PS. Благородство - это то, чему всем надо поучиться и то, чего так мало сейчас в обществе.

Елена Лёшенко:

Настоящее достоинство....продемонстрировали все артисты, отказавшиеся участвовать в Евровидении.

Вадим Манукян:

Если новый майдан и случится, тот он будет виртуальным, но гораздо более эффективным и приведет к сокрушительному поражению Порошенко на выборах.

Спасибо Maruv, она по сути дала старт новому майдану, бескровному, но эффективному. Это будет настоящая революция достоинства, а не показная

Аркадий Бабченко:

Привет, у тебя есть возможность поехать от своей страны, стать её лицом на мировой арене, показать нашу борьбу за свободу, за независимость, сказать на весь мир про войну, про Сенцова, про репрессии, про крымских татар, про оккупацию. Поедешь? Не, у меня концерты в России. Я не хочу быть политической дубинкой (сказать, что на твою страну напали - это быть политической дубинкой? Ну, ок) И вообще, мы за мир, мы за мир. У меня выступление в Мурманске. Покедова.

Ок. А ты - поедешь? Не, я подписываю контракт с европейскими продюсерами и <сваливаю> в турне. Мне вообще <плевать>. Приветики-приветики, приходите на наши концертики.

Ок. А ты? Ты ж вся проукраинская такая, про тебя все и говорили, что именно тебе и надо. Не, у меня музыка, а она должна объединять, а не разделять...

Мне тут из бункера плохо видно - скажите, а все уже совсем <рехнулись>, да?

Как можно отказаться представлять свою страну? Как можно отказаться представлять свою страну, прямо сейчас воюющую за свободу?? Ну как, <чёрт>???

А мы еще над Самойловой ржали. Да та на инвалидном кресле под флагами капээсэс в пилотке как танк перла со своими воплями "Ра-си-я! Ра-си-я!"

Из четырех первых мест посыпались все четыре...

У меня такое ощущение что мы вот прямо сейчас, в прямом эфире, вот именно в это момент, наблюдаем, как <теряем> страну.

Александр Швец:

Ну, и что? Стоит ли из этого делать трагедию? Это ведь однозначно лучше, чем если бы нашу страну представляли люди с хорошим голосом и с плохой памятью о том, кому принадлежит Крым, что происходит на Донбассе и благодаря чьей вооруженной агрессии погибли 13 тысяч украинских граждан...