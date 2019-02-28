Переговоры Трампа и Кима завершились без подписания документов

Дональд Трамп и Ким Чен Ын на встрече в Ханое не пришли к соглашению. Об этом заявил Белый Дом по итогам переговоров лидеров США и КНДР, которые в четверг завершились раньше запланированного. "Представители двух стран продолжат переговоры в будущем" - говорится в заявлении.

Совместный обед Трампа и Кима был отменён, как и планировавшаяся ранее церемония совместного подписания документов. Трамп и Ким Чен Ын уже покинул место проведения переговоров.

В ближайшее время должна состояться пресс-конференция Трампа, на которой, как ожидается, он расскажет о результатах второго в истории американо-северокорейского саммита.

Из того, что подписания документов не произошло, многие журналисты, освещающие саммит, делают вывод о провале переговоров.

Четверг был вторым днём переговоров Трампа и Кима, главная тема которых – ядерное разоружение Пхеньяна.

Перед началом сегодняшней встречи Трамп сообщил, что не намерен торопиться заключить "правильную сделку". Если "отношения хорошие, то может произойти немало хороших вещей", - заявил президент США. Ким Чен Ын отметил, что на их встречу смотрит "весь мир", а некоторым она представляется сюжетом из "фантастического фильма".

Всего на переговоры в четверг были отведены пять часов, однако продолжались они лишь около трёх.

Это второй саммит США и КНДР. Первая встреча в Сингапуре в июне прошлого года завершилась подписанием документа, согласно которому Северная Корея обязана проводить разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки.