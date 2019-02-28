Управделами президента РФ закупило сигареты на ₽19 миллионов

"Торговый дом "Кремлевский", относящийся к управлению делами президента закупил сигареты на 19 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, сообщает РБК. Структура закупила сигареты у единственного поставщика – Калужской табачной фабрики.

В общей информации о лоте указывается, что закупка у единственного поставщика "осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций".

Торговый дом "Кремлевский" закупил у Калужской табачной фабрики более 360 тысяч единиц товара. Идёт ли речь о пачке или одной сигарете, в документах не уточняется. Таким образом, средняя цена за штуку товара составляет порядка 52 рублей. На сайте Калужской табачной фабрики указано, что предприятие работает "в сегменте элитных брендовых марок сигарет".



В управлении делами президента заявили, что закупленные на 19 миллионов рублей сигареты предназначены для "обычной коммерческой деятельности". Пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова утверждает,что закупка была сделана не на бюджетные деньги, а сигареты будут поставляться в супермаркеты.

По данным неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, более четверти всех госконтрактов в России отдаются компаниям, близким к первым лицам государства.

В Transparency утверждают, что только по итогам 2017 года Владимир Путин и правительство России подписали не менее 93 нормативных актов о закупках у единственного поставщика. На основании этих актов было заключено почти 4 тысячи контрактов на общую сумму в 418 миллиардов рублей.