В ФРГ на 2 года и 3 месяца осудили племянника Дмитрия Киселёва

В Мюнхене племянника российского телеведущего Дмитрия Киселёва приговорили к двум годам и трём месяцам лишения свободы. Сергея Киселёва признали виновным в причастности к вооружённому конфликту на востоке Украины. Об этом из зала суда сообщает корреспондент телеканала RTVi. Киселёв-младший дал признательные показания, но утверждает, что никого не убивал. Адвокат заявил, что его подзащитный "не совершал никаких зверств" и "совершенно четко дистанцируется" от этого.

По версии следствия, Сергей Киселёв планировал участие в вооружённом конфликте в Донбассе с целью включения части украинской территории в состав России. В 2014 году осужденный, как утверждается, прошёл боевую подготовку в лагере под Санкт-Петербурге, чтобы воевать на стороне сепаратистов самопровозглашённой "Донецкой народной республики". По данным следствия, тогда у Сергея Киселёва при себе имелся автомат Калашникова.

Власти ФРГ начали расследование в отношении Киселёва-младшего в конце 2017 года. Это произошло после интервью Дмитрия Киселёва. Именно он упомянул, что его племянник поехал воевать за сепаратистов. Весной прошлого года Германия получила европейский ордер на его арест. Сергея Киселёва задержали в Болгарии и депортировали в Германию. Там его арестовали.

Сегодня суд принял позицию обвинения, которая сочла Сергея Киселёва виновным в подготовке преступления, которое угрожало национальной безопасности Германии. Его также признали виновным в нарушении закона о контроле над оружием. На этом процессе рассматривалась только подготовка Киселёва к участию в боевых действиях в Донбассе. Делом занималась баварская прокуратура. Если племянника российского телеведущего обвинят в непосредственном участии в конфликте, дело будет вести уже федеральная прокуратура.

В начале февраля Дмитрий Киселёв подробно рассказал о своем племяннике в интервью Юрию Дудю. Телеведущий уже тогда утверждал, что его родственник сидит в тюрьме, хотя решение по его делу вынесли только сегодня.

По данным телеканала OstWest, Сергей Киселёв имеет сан священника. Он переехал в Германию в 1996 году и служил там в православных храмах.