Gallup: 32 процента американцев считают РФ "главным врагом" США

Одобрение деятельности нынешней администрации США в мире находится на относительно низком уровне, - сопоставимом с рейтингом руководства России и Китая. Оценка руководства Германии заметно выше. Таковы данные исследования компании Gallup за 2018 год, опубликованного в четверг.
Респонденты из 133 стран отвечали на вопрос о том, как они оценивают руководство четырёх стран и их политику в глобальном масштабе.
Рейтинг США, при администрации Барака Обамы державшийся на уровне около 50 процентов, в 2017 году упал сразу на 18 пунктов - до 30 процентов. В 2018 он стабилизировался - новый показатель доверия американскому руководству - 31 процент.
В то же время, растёт уровень доверия руководству России и Китая. Рейтинг руководства России, в 2014 году упавший до 22 процентов, к 2018-му вырос до 30. Это, тем не менее, все ещё последнее место из четырёх стран. Руководству Китая доверяют 34 процента опрошенных, Германия на первом месте - 39 процентов.
В Европе руководству США доверяют лишь 24 процента опрошенных, России - 21 процент.
Самый высокий уровень доверия администрации США - в ряде стран Центральной и Восточной Европы, а также в Израиле. Самый низкий - в Ираке, Йемене и на Палестинских территориях, а также в России, всего 11 процентов. При этом в России за год на 3 процента больше стали доверять руководству США. На Украине тенденция обратная - уровень доверия 29 процентов, однако ещё в 2017 году это были 38 процентов.
- Согласно другому опубликованному в среду исследованию Gallup, Россия вышла на первое место в ответах на вопрос о том, какую страну американцы считают главным врагом США.
- Таковой её считают 32 процента опрошенных, ещё год назад это был 21 процент.
- Годом ранее главным врагом американцы считали Северную Корею, однако число опрошенных, думающих так, за год сократилось в несколько раз.
- На второе место вышел Китай - 21 процент опрошенных считают главным врагом США именно эту страну.
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