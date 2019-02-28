Gallup: 32 процента американцев считают РФ "главным врагом" США

Одобрение деятельности нынешней администрации США в мире находится на относительно низком уровне, - сопоставимом с рейтингом руководства России и Китая. Оценка руководства Германии заметно выше. Таковы данные исследования компании Gallup за 2018 год, опубликованного в четверг.

Респонденты из 133 стран отвечали на вопрос о том, как они оценивают руководство четырёх стран и их политику в глобальном масштабе.

Рейтинг США, при администрации Барака Обамы державшийся на уровне около 50 процентов, в 2017 году упал сразу на 18 пунктов - до 30 процентов. В 2018 он стабилизировался - новый показатель доверия американскому руководству - 31 процент.

В то же время, растёт уровень доверия руководству России и Китая. Рейтинг руководства России, в 2014 году упавший до 22 процентов, к 2018-му вырос до 30. Это, тем не менее, все ещё последнее место из четырёх стран. Руководству Китая доверяют 34 процента опрошенных, Германия на первом месте - 39 процентов.

В Европе руководству США доверяют лишь 24 процента опрошенных, России - 21 процент.

Самый высокий уровень доверия администрации США - в ряде стран Центральной и Восточной Европы, а также в Израиле. Самый низкий - в Ираке, Йемене и на Палестинских территориях, а также в России, всего 11 процентов. При этом в России за год на 3 процента больше стали доверять руководству США. На Украине тенденция обратная - уровень доверия 29 процентов, однако ещё в 2017 году это были 38 процентов.​