Украина: демократы договариваются о едином кандидате в президенты

Украинское издание Depo.UA со ссылкой на свои источники сообщило, что демократические оппозиционные силы страны договорились о выдвижении единого кандидата в президенты Украины, выборы которого пройдут 31 марта. По данным издания, им станет лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Официального подтверждения этой информации пока нет – известно лишь, что в данный момент проходит встреча между Гриценко и ещё одним кандидатом в президенты, лидером партии "Самопомощь" и мэром Львова Андреем Садовым. На ней решается вопрос об объединении.

По некоторым данным, во встрече может принимать участие и лидер партии "Сила и честь", руководитель Службы безопасности Украины в 2003-2005 годах Игорь Смешко, также зарегистрированный кандидатом в президенты.

В четверг в полдень Гриценко написал на своей странице в Фейсбуке, что "настал час объединить усилия и победить мародеров, чтобы дать шанс Украине и украинцам". Он добавил, что на встрече с Садовым будет принято "важно и ответственное решение".

При этом Гриценко сделал перепост записи в Фейсбуке Садового, который, в свою очередь, заявил, что идя на выборы "прекрасно осознавал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить ставленников олигархов и мародеров у власти". Садовый подчеркнул, что для окончательного решения о том, кто именно станет единым кандидатом от демократических сил, он ожидает последние данные социологических опросов, "которые станут решающими для дальнейших действий". "Уверен – единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить", - резюмировал Садовый.

"Еврооптимисты" выши из фракции Порошенко

Также в четверг стало известно, что из фракции Верховной Рады "Блок Петра Порошенко" вышли три депутата межфракционного объединения "Еврооптимисты": один из организаторов киевского Майдана в 2013-м году Мустафа Найем и представители партии "Демократический альянс" Светлана Залишук и Сергей Лещенко. По данным украинских СМИ, все они могут присоединиться к команде единого кандидата в президенты от демократов.

Найем назвал выход из блока Порошенко "формальностью", отметив, что они с президентом "уже давно по разные стороны ценностных баррикад", а "последние события (коррупционный скандал в оборонной сфере, в котором обвиняют ближний круг президента – прим. РС) это только подтвердили".

"Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", – отметил Найем.

Светлана Залищук, в свою очередь, заявила, что за последние четыре года мандат депутата давал ей "возможность бороться за важные законы - например, за закон об антикоррупционном суде". Но дальше, по словам Залищук, она "не представляет возможным иметь какую-либо привязку к аббревиатуре БПП", потому что "обворовывать солдат – это за гранью".

Громкое расследование может ударить по президенту

26 февраля украинский журналистский проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" опубликовал расследование о контрабандной поставке российских запчастей украинским бронетанковым заводам. По данным расследователей, ближайший соратник Порошенко, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олег Гладковский и его сын Игорь Гладковский организовали схему скупки старых деталей на российских военных складах и потом с большой наценкой продавали их предприятиям государственного концерна "Укроборонпром". Утверждается, что участники схемы отмыли на этих поставках сотни миллионов гривен.

В связи с публикацией расследования замсекретаря СНБО Олег Гладковский, признавший, что "некоторые запчасти для украинских танков закупаются в России", но отметивший, что главное для него, "чтобы отремонтированные танки стреляли", был временно отстранён от должности. Однако такая реакция на скандал не устроила конкурентов Порошенко на президентских выборах.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, один из ведущих кандидатов в президенты, заявила о намерении инициировать импичмент Порошенко. Анатолий Гриценко призвал немедленно арестовать Гладковских и наказать их за мародёрство в стране, "граждане которой платят военный налог", "пожизненным сроком". А лидирующий в предвыборных рейтингах шоумен Владимир Зеленский фактически пообещал в случае своей победы посадить Петра Порошенко за решётку. "Никто не избежит ответственности, кандидатов много, но один из них точно сядет в тюрьму!", –​ заявил Зеленский, перефразировав предвыборный лозунг Порошенко "Кандидатов много – президент один".

Рейтинги кандидатов

Ряд социологов ожидает, что громкий коррупционный скандал существенно повлияет на предвыборный расклад в целом и на рейтинг действующего президента в частности. Пока же по последнему опросу Киевского международного института социологии, проведённому с 8 по 20 февраля во всех регионах Украины, исключая аннексированный Крым и неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей, Пётр Порошенко шёл на втором месте.

Из тех респондентов, кто точно собирается принять участие в выборах, за действующего главу государства хотели отдать голоса 10,5 % опрошенных.

За Юлию Тимошенко собирались проголосовать 8% избирателей. Лидером же по-прежнему оставался шоумен и руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский – поддержать его на выборах были готовы 15,4% опрошенных.

При этом большое число респондентов – 33% – заявляли, что до сих пор не определились со своим кандидатом.

В то же время за Анатолия Гриценко и Андрея Садового собирались проголосовать 3,7% и 1,4% респондентов соответственно. Однако социологи предполагают, что в случае выдвижения от оппозиционных демократических сил единого кандидата у него будут шансы пройти во второй тур. По данным исследования центра "Социальный мониторинг", 50,9 % опрошенных считают необходимым появление такого кандидата от демократической оппозиции, а в случае, если им станет Анатолий Гриценко, он может получить дополнительно более 15% голосов.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На данный момент Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.