Сбербанк ухудшил прогноз курса рубля на 2019-2020 годы

Сбербанк России ухудшил прогноз курса рубля на ближайшие два года. Об этом говорится в итоговом отчёте Сбербанка за 2018 год.

Согласно новому прогнозу, в 2019 году доллар будет стоить 68,5 рублей, а в 2020 году – 69 рублей.

Сбербанк корректирует курс рубля в сторону снижения второй раз за квартал. В декабрьском прогнозе Сбербанк прогнозировал, что доллар будет стоить 65-70 рублей.

Инфляция в 2019-2020 годах, по обновлённому прогнозу, будет варьироваться от 4,8 процентов до четырёх процентов соответственно. Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2019 году составит 4,3 процента, а в 2020 году — 3,8 процента.

За прошлый год доллар подорожал более, чем на 20 процентов. Финансисты связывали, в частности, с новыми санкциями в отношении России.