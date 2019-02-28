В Израиле намерены обвинить Нетаньяху в коррупции

Генеральный прокурор Израиля намерен предъявить обвинение в коррупции премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Авихай Мандельблит пояснил, что обвинения будут предъявлены по трём делам.

Прокуроры утверждают, что Нетаньяху принимал подарки от состоятельных бизнесменов на ссумму около 300 тысяч долларов, а также оказывал услуги представителям медиа-бизнеса в обмен на более позитивное освещение своей деятельности в прессе.

Премьер-министр обвинения отвергает и говорит, что является жертвой "охоты на ведьм" со стороны левых партий.

Нетаньяху сможет выступить со своими возражениями в адрес прокуратуры в ходе специальных слушаний. По предварительным дынным, они пройдут после парламентских выборов, которые назначены на 9 апреля. Если аргументы Нетаньяху не будут приняты, то это будет первый случай в истории Израиля, когда обвинения предъявят действующему премьер-министру.

Израильская пресса пишет, что обвинения в адрес премьер-министра могут повлиять на результаты выборов. Нетаньяху одержал победу на четырех выборах. Если ему удастся сохранить свой пост до 31 мая 2019 года, то он превзойдет по сроку пребывания на посту премьер-министра основателя государства Израиль Давида Бен-Гуриона.