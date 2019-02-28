Власти в Татарстане требуют закрыть паблики сторонников Навального

Прокуратура Набережных Челнов в Татарстане подала в суд иск с требованием запретить три паблика "ВКонтакте", поддерживающие оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщается в телеграм-канале "Апология протеста".

Речь идет о группах, посвящённых акциям "Он нам не царь" и против повышения пенсионного возраста. В них содержатся сообщения о проведенных в прошлом году протестах сторонников оппозиционного политика.

По мнению прокуроров, сообщения в группах могут привести к массовым беспорядкам в России. Сообщается, что лидеры протестов привлекли к участию в них несовершеннолетних граждан.

В декабре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон об административном наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги. Оно предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 20 до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.