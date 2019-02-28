ЕС упрекнул Google, Facebook и Twitter в невыполнении обещаний

Поисковый сервис Google и социальные сети Facebook и Twitter не выполняют свои обещания по борьбе с недостоверными новостями. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Ведомство отмечает, в частности, что Facebook, вопреки договорённостям, в январе не предоставил результаты расследования по рекламе, вводящей в заблуждение. Google не разъяснил, что было предпринято для устранения дезинформации. Twitter не направил результатов по улучшению контроля за размещением рекламы.

В заявлении Еврокомиссии также отмечается, что в преддверии выборов в Европарламент компании не продемонстрировали никакого прогресса.

Осенью 2018 года Евросоюз согласовал с Facebook, Twitter и Google добровольный регламент по борьбе с недостоверными новостями. Документ предусматривает маркировку политической рекламы, а также заставляет корпорации бороться с интернет-ботами, распространяющими недостоверную информацию.