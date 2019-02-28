Экс-куратор правозащиты "Открытой России" перешла на работу в RT

Бывший куратор правозащитного проекта движения "Открытая Россия" и бывшая помощница депутата Госдумы Ильи Пономарёва Мария Баронова перешла на работу на финансируемый из российского бюджета телеканал RT (Russia Today). Она заняла должность шеф-редактора русской службы и будет заниматься благотворительным проектом "Дальше действовать будем мы".

"Мне нравится делать проекты, за которые не стыдно и цель которых — делать мир вокруг себя лучше", - заявила Баронова в разговоре с РБК.

Проектом занимаются продюсеры и журналисты RT. Сотрудники телеканала утверждают, что они собирают деньги на помощь людям оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

В феврале Instagram удалил пост главного редактора RT Маргариты Симоньян о сборе денег на лечение некоего "ополченца" в рамках запущенного каналом проекта.

Политическая активистка Мария Баронова неоднократно участвовала в антиправительственных митингах. Она была обвиняемой по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. В 2013 году оно было прекращено по амнистии в связи с 20-летием конституции.​

Баронова в 2016 году безуспешно баллотировалась в Госдуму, в январе 2017 года она возглавила московское отделение движения Михаила Ходоковского "Открытая Россия". В том же году Баронова была оштрафована на 20 тысяч рублей за акцию "Надоел", участники которой требовали от президента России Владимира Путина отказаться от участия в выборах в 2018 году. Осенью 2017 года она покинула пост куратора правозащитного проекта "Открытой России".