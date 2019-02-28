На Камчатке задержали сотрудницу Кроноцкого заповедника

На Камчатке сотрудники правоохранительных органов в четверг задержали начальника научного отдела Кроноцкого заповедника Дарью Паничеву. Её подозревают в растрате бюджетных средств. Директор заповедника Петр Шпиленок называет обвинение "абсурдным". Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

В заповеднике считают, что задержание Паничевой может быть связано с тем, что она выступала против строительства рыбоходного канала на реке Кроноцкой. Сотрудница заповедника собирала научные обоснования, которые могли бы помешать стройке.

Дарья Паничева является автором нескольких десятков научных публикаций, постоянной участницей научно-практических конференций.

В декабре 2018 года в Министерстве природы России прошел круглый стол, где обсуждались перспективы строительства рыбоходного канала на Кроноцкой. В этом совещании принимали участие представители компании "Роквелл капитал", учредителем которой является Глеб Франк. По сведениям из открытых источников, он является совладельцем и председателем совета директоров "Русской рыбопромышленной компании" и еще ряда рыбных компаний, а также зятем "друга Путина" и миллиардера Геннадия Тимченко и сыном Сергея Франка, бывшего министра транспорта России. Именно с именем Франка, пишет Newsru.com связывают скандалы с возвращением крабовых аукционов в России и с массированной информационной атакой на рыбный бизнес страны на главных федеральных телеканалах.